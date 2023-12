Si no se votara el domingo, la oposición aceptaría que continúe el oficialismo

El Tribunal ya apuró el trámite para que en los próximos días se pueda definir si confirma o no la medida cautelar que dispuso la jueza de primera instancia Débora Abrevaya, quien dio lugar a la queja de la oposición xeneize, encabezada por los candidatos Andrés Ibarra y Mauricio Macri sobre la presunta incorporación irregular de 13 mil socios como activos.

Desde la oposición, mandaron un contundente mensaje luego que ayer en La Bombonera aparecieron pasacalles que apuntaron contra ellos y aseguraron que aceptarán que siga la actual conducción si es que finalmente no se vota este año.

“El club es de los socios” y “No a la intervención”, señalaban los pasacalles escritos en letras negras sobre un fondo blanco y, a diferencia de lo que sucedió en ocasiones anteriores, no está firmado por ninguna agrupación o movimiento afín al oficialismo encabezado por Juan Román Riquelme.

Específicamente, las pancartas colocadas en varias entradas del estadio señalan a los candidatos Andrés Ibarra y Mauricio Macri, a quienes Juan Román Riquelme acusó repetidamente de intentar “intervenir en el club”. Ante esto, Ibarra salió al contragolpe a través de sus redes sociales con diferentes publicaciones en las que ratifica su postura que vino expresando a lo largo de la campaña y en conferencia de prensa en los últimos días. “Queremos votar el domingo 17 de diciembre”, “queremos votar para hacer La Bombonera Siglo XXI”, “queremos votar para tener un gran plantel” y “queremos votar para volver a poner a Boca en lo más alto”.

Contundente

En una entrevista con Boca de Selección en Radio Del Plata, el candidato a presidente por la oposición abordó un escenario sin elecciones este año, dejando claro que buscaron votar el 3 de diciembre y desean hacerlo el 17. “Yo quiero ser contundente y claro para que se reproduzca en todos lados y el hincha de Boca sepa la postura de la oposición. En primer lugar, quisimos votar el 3 y queremos votar el 17. No se pudo votar porque el oficialismo no corrigió el padrón. Y segundo, queremos votar cuanto antes porque tenemos la mejor propuesta para los socios. Si esto no se puede dar, por su puesto que aceptaremos que continúe el oficialismo hasta que se vote de la manera en la que lo vienen haciendo, que desde nuestro punto de vista es muy deficiente”, declaró.