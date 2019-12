Sigue el fuego cruzado en Boca: Angelici le respondió a Riquelme

"Riquelme siempre dividió como jugador. Dividió a sus compañeros y a la comisión directiva", declaró hoy por la tarde en la señal de cable Fox Sports.

Después volvió a arremeter contra el ídolo "xeneize" y afirmó que "él no puede decir que Angelici es de Huracán y (Christian) Gribaudo de Independiente. No hay una foto para demostrar éso. Pero si hay fotos de él con la camiseta de Tigre. Yo soy de Boca de siempre, desde que mi viejo fue empleado de Alberto J. Armando".

Luego, Angelici indicó que "Riquelme hace tres meses que me llamó para ir a comer un asado en su casa y le dije si podía ir con Gribaudo. Y fuimos los dos a hablar con él. Él me llamo y nosotros fuimos a verlo".

Después, el presidente de Boca recordó por qué no le renovó el contrato al "10" en el 2014: "Fue por un tema del dólar, había subido a un precio distinto al que habíamos arreglado y él quería una compensación. Es mentira que él jugó gratis. Nunca lo hizo siempre cobró lo que correspondía. Me duele que salga a decir cosas que no son ciertas".

Y agregó que "sé lo que piensa Román de Ameal, no lo respeta porque no le cumplió con el contrato y sé que a mí no me quiere porque yo le ponía límites. Me gustaría tenerlo cara a cara acá, la gente se da cuenta cuando alguien miente".

"Yo le propuse ser Manager y me dijo que no. También me acuerdo que al otro año que no le renové y se fue a Argentinos Juniors gané de nuevo las elecciones, por eso, digo que no subestimen al hincha. Esperemos el domingo a ver qué pasa".

Angelici también se refirió a la prohibición que hubo a los socios el sábado pasado ante Argentinos Juniors, de entrar con caretas de Román haciendo el Topo Gigio: "Fue una orden del Comité de Seguridad. La comisión directiva no tuvo nada que ver con esa medida. Fue una orden y tuvimos que aceptarla".

Después hablo de las elecciones del próximo domingo: "las elecciones estaban parejas y sé que con Riquelme la oposición está mejor parada, especialmente por el voto joven. Pero todavía hay un 30 por ciento que no tiene decidido su sufragio. Yo estoy tranquilo porque al que venga le dejamos un club sólido en lo económico".

Por último, el presidente de Boca aseguró que "las elecciones van a ser en paz. Pregunto si pasó algo en las otras selecciones. Por qué va a pasar en ésta. La gente tiene que venir tranquila y que sea todo una fiesta".

Por otra parte, el plantel que dirige Gustavo Alfaro comenzó su semana de trabajo y practicó esta tarde desde las 16 en el predio de Casa Amarilla y con la novedad de que Mauro Zárate fue a kinesiología, por una molestia en el aductor izquierdo.

Mientras que Carlos Tevez también sigue la recuperación del desgarro en el soleo derecho por el cual no podrá estar en el último partido del semestre ante Rosario Central, de visitante.

Boca, uno de los líderes de la Superliga de Primera División junto a Argentinos Juniors enfrentará el próximo domingo de visitante a Rosario Central a las 19.40, por la fecha 16 del torneo.

Y ese día, en la Bombonera, los socios votarán de 9 a 18 a un nuevo presidente para el mandato del 2020 hasta el 2024.