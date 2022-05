Sin cambios y con la presencia del “Halcón”

Así, se desestimó el reclamo del “Halcón”, que puso el grito en el cielo porque el “Xeneize” tendrá 24 horas más de descanso que los futbolistas del elenco de Florencio Varela. En principio, el club de Florencio Varela había amenazado con no presentarse, pero posteriormente su presidente, Diego Lemme, confirmó que hoy se presentarán aunque reiteró que sus jugadores fueron “perjudicados deportivamente” porque tendrán un día menos de descanso.

“Más allá de la voluntad de los pares y de (Claudio) Tapia para cambiar el día, la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires está plantada en no querer organizar el partido el miércoles y fuimos perjudicados deportivamente, pero sabiendo que no hay nada adrede contra Defensa”, afirmó Lemme. “Nos comunicaron oficialmente que el partido no se movía. Hemos tenido una charla con el plantel y el cuerpo técnico, y más allá de la fuerza que podíamos hacer para no jugar, deportivamente vamos a pelear”, indicó el titular del club de Florencio Varela.

El domingo, Defensa y Justicia venció en su estadio 1-0 a Patronato, se clasificó tercero en la Zona A y se ganó el derecho de enfrentar a Boca, escolta de la Zona B, que jugó el sábado. El equipo de Florencio Varela intentó respetar el acuerdo inicial, según el artículo 11 del calendario, donde se especificó que los cuartos de final se disputarían el miércoles 11 de mayo. El problema radica en la organización de la seguridad en un mismo días para los partidos de River (ante Tigre) y Boca (ante Defensa) en la Ciudad de Buenos Aires.

“Si esto pasaba con Boca, River o Racing u otro grande hubiese aparecido una solución”, expresó Lemme. No obstante, el reglamento marca que “los encuentros de los certámenes oficiales de la AFA se podrán disputar con un intervalo de 48 horas”, por lo que no habría incumplimiento por parte de la organización. La otra opción era que los cuatro partidos se realicen el miércoles, pero los organismos de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires no permitieron que Boca y River fueran locales el mismo día.

Al respecto se expresó Guillermo Madero, director del Comité de Seguridad en el Fútbol quien señaló que: “No hemos recibido ningún pedido formal de cambio de horario. Nosotros siempre le pedimos a AFA y la Liga que nos den previsibilidad para trabajar, no podemos cambiar todo de un día para el otro, por eso es que nos mantuvimos el martes Boca y miércoles River”, explicó Madero.

Y añadió: “Entendemos lo de Defensa y la regla deportiva de las 48 horas, pero nosotros tenemos que fijarnos que se cumplan las reglas y medidas de seguridad. Desde nuestra parte no tenemos prevista ninguna modificación en los partidos y pedimos que no nos cambien nada porque no lo vamos a aprobar”. Los duelos de cuartos de final, como la semis y la final, serán a partido único y las localías se dirimieron según la ubicación de los equipos en sus respectivas zonas, con beneficio para los que culminaron en mejor posición.