Sin oficialización del equipo económico, Luis Caputo ya presenta su hoja de ruta

Ortodoxia y shock fiscal y monetario desde el inicio, gradualismo para el levantamiento del cepo, salida de mercado para las Leliq y dolarización como tema a discutir “más adelante”. Así podría sintetizarse el mensaje que les transmitió Luis “Toto” Caputo a los principales banqueros privados del país el viernes pasado en una reunión organizada luego de que trascendiera que es el principal candidato a conducir el Ministerio de Economía a partir del 10 de diciembre, aunque la decisión aún no está confirmada.

Al exministro de Finanzas y expresidente del Banco Central de Mauricio Macri lo escucharon integrantes de Adeba y ABA, las cámaras que agrupan a las entidades financieras privadas de capital nacional y extranjero, preocupadas por la falta de precisiones sobre la salida que buscará darle al stock de pasivos remunerados del BCRA el gobierno de Javier Milei como paso previo al levantamiento del cepo cambiario. Tanto Caputo como los banqueros coincidieron en que fue una buena reunión. El actual titular de la consultora Anker Latinoamérica buscó llevar tranquilidad respecto de que no habrá una salida disruptiva para desarmar las Leliq: no hay plan bonex ni reperfilamiento, fue uno de los mensajes transmitidos.

El desarme de las Leliq (que junto a los Pases hoy representan un stock de más de $23 billones) es una de las tareas a las que estará abocado el equipo económico que designe Milei. El principal candidato al Palacio de Hacienda es justamente Caputo. Para el BCRA, ya no están en carrera ni Emilio Ocampo (el mentor del plan de dolarización que agitó en campaña La Libertad Avanza) ni Demian Reidel (un hombre cercano a Federico Sturzenegger, que se encargó de descartarle vía redes sociales).

Aunque no esté confirmado el cargo de Caputo, sí se muestra como su principal espada económica. Además de la reunión con los bancos, “Toto” forma parte de la comitiva que acompaña a Milei en su primer viaje a los Estados Unidos. En su paso por Nueva York y Washington, mantendrán contactos con el FMI y el Gobierno de Joe Biden. Fuentes consultadas aseguran que la visita será para explicar el plan económico pero no para buscar financiamiento.

Asimismo, integrantes de Anker Latinoamérica, liderados por Martín Vauthier (ver página 10), mantuvieron contactos con el viceministro Gabriel Rubinstein en el marco de la transición.

Lineamientos

Ante los bancos, Caputo evitó dar detalles sobre el programa fiscal, monetario y cambiario. Sin embargo dejó una serie de lineamientos importantes sobre la impronta que tomarán las primeras medidas del próximo gobierno.

Se trabajará con el foco en avanzar hacia el equilibrio financiero (primario más intereses de la deuda) desde el primer día. Será un plan de shock y ortodoxo en lo fiscal y monetario. Es decir, la motosierra estará encendida desde un inicio. Los banqueros se llevaron la idea de que se buscará crear un ancla fiscal y monetaria para el plan de estabilización.

Lo que no ocurrirá desde el primer día es el levantamiento del cepo. La unificación cambiaria, tal como había adelantado Milei en distintas entrevistas como presidente electo, llegará después de que se despeje la bola de las Leliq. Esto no significa que, mientras se mantienen los controles sobre el tipo de cambio, no vaya a haber una devaluación considerable. De hecho, el mercado descuenta un fuerte salto del dólar oficial en diciembre (ve página 4). Respecto de las Leliq persisten las dudas sobre el mecanismo que utilizará para el desarme. Los bancos promueven una solución gradualista, pero Milei parece inclinarse por el shock. La presencia de Caputo augura que la vía podría ser el endeudamiento externo.

Con todo, el exfuncionario planteó que en algún momento, estabilización mediante, volverá a haber demanda de crédito hacia dónde canalizar los depósitos, que hoy se vuelcan mayormente a Leliq. Y señaló que habrá que desarmar las regulaciones sobre los márgenes financieros.

Puntualmente respecto de la dolarización, se mencionó que podría solucionar el problema de la demanda de dinero y la volatilidad cambiaria, pero que hoy no es viable. Y se deslizó que no se buscaría avanzar en eso durante este mandato, aunque sí sentar las bases para dar el debate una vez que se haya concretado la estabilización macroeconómica.

En el encuentro estuvieron presentes Facundo Gómez Minujín (JP Morgan), Patricio Supervielle (Supervielle), Jorge Brito (Macro), Martín Zarich (BBVA), Alejandro Butti (Santander), Guillermo Laje (Ciudad), Javier Bolzico (Adeba), Juan Nápoli (Banco de Valores) y Fabián Kon (Galicia).