Sin respuesta ante la adversidad

Pese a esto, la Argentina se fue al descanso 1-0. El partido se había puesto más complicado, pero “Dibu” Martínez siguió siendo un espectador. El segundo tiempo trajo dos goles de Arabia Saudita que dieron vuelta el resultado y, a pesar de que quedaba tiempo para acomodar la historia a su favor, el seleccionado albiceleste se desmoronó anímicamente, entró en un pozo del que no salió nunca jamás, se llenó de inseguridades y de miedos que lo paralizaron. Esta es la parte más preocupante de la historia. El equipo de Scaloni no tuvo más recursos que el ataque en malón para llegar hasta el arco de Mohammed Al Owais y, justamente por eso, por el amontonamiento de los propios y de los ajenos, el arco de Arabia Saudita pocas veces se vio amenazado. El DT hizo los cambios que pedía la situación y dejó en evidencia -a pesar de que lo negó- que tanto Paredes como “Cuti” Romero no entraron a la cancha en plenitud física. Armó otra zaga (Otamendi-Lisandro Martínez), cambió a uno de los volantes centrales (Enzo Fernández) y Julián Alvarez entró para jugar sobre la última línea árabe, aunque estuvo más referido a la izquierda que al centro del ataque. Acuña entró por Tagliafico porque es más profundo cuando ataca, así que el nuevo diseño amenazaba con grandes tormentas sobre el arco rival.

Nada de esto pasó. Nadie estuvo lúcido, Messi se hundió con los demás, cada corrida de Di María era neutralizada fácilmente, Julián Alvarez corrió más a los defensores árabes que ellos a él y Lautaro quedó rodeado de adversarios. Lo que pasó en el estadio Lusail es un llamado de atención gigantesco, no hay que bajarle el precio. Perder en el arranque de un Mundial suele meter en problemas a quien recibe la derrota, pero, además, aquí hubo un equipo que no repitió actuaciones anteriores, que fue deglutido táctica y estratégicamente por el rival y que no tuvo el espíritu necesario para torcer la historia. Ahora tendrá que ganarle a México el sábado porque el margen de error quedó reducido a la mínima expresión. El DT no descansará tratando de tocar las teclas justas para arreglar los desfases futbolísticos. Pero no puede haber otro bajón anímico como contra los árabes porque eso se paga con una eliminación bochornosa y el pasaje de regreso. Ni más ni menos.