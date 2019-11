Sobre lo urgente y lo necesario

El presidente autorizó una asistencia financiera-adelantos transitorios del BCRA- por $400.000 millones-sin pasar por el Congreso-para sellar los orificios del Tesoro. Las necesidades fiscales de emisión 2020-sin ajuste y sin acuerdo inmediato de reestructuración de deuda-, para el pago de las LECAPS Y LECERS refinanciadas, desarme de LELIQ y, compra de dólares del superávit comercial son extremadamente altas.

En octubre 2019 el REM que vio dólar de $20 en 2018 (y fue $40), está viendo dólar de $88 para 2020, en privado los clientes de “la city” manejan un escenario de $98. Según el consenso inclinado por Cambiemos, el PBI caerá 3%, dejando 2 puntos de arrastre negativo para 2020.

Como Sturzenegger expresó, el PBI per cápita cayó 10% en 4 años y la inflación acumuló más de 300%. Solo en 2019 cierra alrededor de 60%. El salario real en 20 meses cayó 20%. El nivel de desempleo alcanzará 12% y, sigue creciendo la pobreza que rondará 40%. La recesión en 6 trimestres acumula 7% de caída. En 2020 es probable que se restablezcan tributos y, como el problema de fondo es la paralización del aparto productivo, esto obliga al futuro gobierno a organizarse para enfrentar la realidad y encontrar oportunidades que mejoren las políticas públicas.

Es necesaria una mirada reflexiva del arrinconamiento impuesto al presidente Alberto Fernández, para anticipar e impedir que se repita un primer trimestre 2002. Es ineludible repasar la historia. Las políticas públicas que se fueron aplicando y la dinámica de la dirigencia de Cambiemos y el FMI que permitieron el deslizamiento hacia esta crisis, debe ser revisado. Es tiempo de tener una conclusión del conjunto de prácticas económicas que constituyen el centro de la experiencia Cambiemos y, darlas a conocer. De este modo se les rendirá cuentas a todos aquellos que le recriminaron a Macri no haber dado un balance de “la herencia recibida” y, a los que le reprocharon a CFK no haber considerado ponderar su gestión y haberla marketinizado. A esta altura se puede explicar la situación, teniendo en cuenta que el fenómeno de la crisis financiera ya está incorporado a la agenda 2020.

Recuerde aquella proposición: ¡Queremos preguntar, queremos preguntar!

¿Por qué la crisis financiera comenzó a ser un tema de interés en 2018? ¿Cómo y cuando fue que la crisis financiera se abordó como un tema que afectaría la estabilidad macroeconómica? ¿Puede el FMI seguir insistiendo en 2020 con el discurso de obtener 2 puntos de superávit fiscal primario para que la deuda sea sustentable, con tasas de ¼ del riesgo país actual? ¿Puede el FMI ignorar la realidad de los efectos del ajuste 2018-2019?-¿Son sólidos los argumentos del FMI, o solo expresan el repertorio y la conveniencia de mantener un relato político sobre la crisis que se impone sobre la misma lógica de los hechos? ¿Es cierto que el gobierno de Macri fue irresponsable al gastar mucho más de lo recaudado en 2016 y 2017 y, ese derroche fiscal provocó la crisis que lo obligó a ir al FMI en 2018? ¿La crisis fue una estrategia útil para justificar la imposición de medidas de austeridad y sacrificios al conjunto de la sociedad? ¿Cuales son las categorías de los actores que fabricaron consensos y los encajaron en la vida de la gente, al margen de las evidencias de los datos y de los análisis económicos más serios? ¿De qué modo se viene resolviendo la crisis financiera, a partir de la caducidad del crédito internacional en enero de 2018? ¿En qué medida el rol del FMI tiene responsabilidades ineludibles a las cuales debería responder? ¿Cómo se hará cargo el FMI de su propia impericia en el otorgamiento de una línea de crédito descomunal a la Argentina, con una inmediatez novelesca?-¿Qué ejes fueron promovidos para que la Argentina se convierta en un supuesto país serio desde 2016? ¿Cuál fue el rol del gobierno de Cambiemos frente a las exigencias de los fondos buitres? ¿Qué horizonte de pasividad o reparo presentaron los negociadores del mismo equipo económico con el presidente del BNA, que al mismo tiempo era titular de una demanda similar a la de Paul Singer? ¿Qué extensión de inacción o censura mostraron los integrantes del equipo económico que operaron títulos que ellos mismos emitieron, al mismo tiempo, en forma similar a los fondos privados de inversión? ¿Cuál fue el rol del gobierno de Cambiemos frente a las exorbitantes tasas de interés que se pagaron, teniendo en cuenta que se había salido del default? ¿Cuál fue el rol del BCRA y del ministerio de Finanzas frente a las extravagantes tasas de interés que cobraron los fondos de inversión y bancos al colocarse en LEBAC y LELIQ?

¿Cómo fue amistosa y expeditiva la relación del gobierno de Cambiemos y el FMI, después de 13 años de ausencia? ¿De qué manera la tácita adhesión parcial o total a las mejores prácticas del FMI incidió en la crisis 2018-2019? ¿Cómo se vincularon las recomendaciones externas con las políticas del BCRA? ¿Cuáles fueron las implicancias de volver a los mercados voluntarios? ¿Cómo y porque se fue acelerando exponencialmente la crisis en solo un trimestre de 2018?

¿Qué tipo de criterios privaron en las desregulaciones que permitieron que los capitales ingresaran, obtuvieran rendimientos estrafalarios en dólares y luego emigraran, a través de licitaciones que garantizaban un precio fijo? ¿Por qué el FMI pidió la destitución fulminante de un presidente del BCRA y, le fue concedida? ¿Puede presumirse una extranjerización de las decisiones políticas en la Argentina? ¿Cómo influyó el BCRA en la fuga de los depósitos y la caída de las reservas? ¿De qué manera fue eficiente el BCRA para que en el supuesto que hubiera podido controlar la inflación, se desentendiera de la caída del nivel de empleo, el desarrollo industrial, y la actividad domestica? ¿Puede aceptarse que el enfoque teórico era el adecuado y solo hubo “mala praxis”, aceptando los argumentos que explican que la crisis argentina tuvo relación con la moderación en aplicar políticas ortodoxas más profundas? ¿Qué estrategia desplegó periodizando el gobierno de Macri en cada micro tramo de su gestión, y básicamente en la última etapa, para evitar la crisis?: Levantamiento de las restricciones cambiarias y de movimiento de capitales. Blindaje del FMI, Reducción feroz del Déficit Primario, Reperfilamiento, Imposición de préstamos compulsivos intra sector público.

¿Cómo se explica que la agenda de los bancos, el FMI, y los mercados no coincidiera con los intereses de la economía de los argentinos? ¿Por qué razón en 2019 no se realizó una propuesta de “restructuración con quita” como los mercados ya han descontado? ¿Qué lugar ha tenido la tecnocracia: Prat Gay, Sturzenegger, Caputo, Dujovne, Sandleris, en la crisis? ¿Cuáles han sido los criterios técnicos de los ex CEOs en los precios de las tarifas de servicios energéticos y generales? ¿Qué esfera del Estado han investido los empresarios de un mismo rubro privado durante el mandato? ¿Cuáles fueron los desencadenantes de los resultados obtenidos, periodizando? ¿En qué posición quedó el gobierno al recapitular la propuesta “Pobreza Cero” y observar las políticas públicas para las cuales recibieron un mandato ciudadano en 2015?-Accountability.

¿Qué tipo de medidas políticas tomadas por el gobierno fueron inconsistentes desde el punto de vista del marco teórico del equipo economico?-¿Cómo fue que el FMI se liberó de su obligación de actuar como “prestamista de última instancia” en 2019, luego de las PASO y no antes?-¿Qué transformaciones debieron haberse realizado para evitar la crisis?-¿Cuál ha sido el comportamiento de los funcionarios de gobierno en las instancias previas al default o reperfilamiento?

Estas y muchas otras preguntas podrán dar lugar al actual estado de situación.

Aun hoy es muy escasa la investigación acerca de las verdaderas causas que provocaron las recurrentes crisis financieras desencadenadas entre 2015 y 2019.

La austeridad a ultranza Dujovne-FMI 2018 en la Argentina no fue la respuesta a los desequilibrios macroeconómicos-déficit fiscal, inflación, estabilidad cambiaria, etcétera-. ¿Será que la recuperación de la economía desde el reperfilamiento se producirá como consecuencia de esas mismas políticas?-

Más bien parece que la recuperación comenzará si este enfoque se interrumpe. Cabe pensar que si cada uno de los elementos que resolvían los problemas fiscales eran erróneos, la crisis se provocó por las supuestas soluciones.- ¿Fue entonces la crisis final un fenómeno generado por política económica acordada con el FMI?- Después sí. Le preexistió la rebaja de los ingresos genuinos por retenciones y otros impuestos que desfinanciaron al Estado y, más tarde la austeridad que suele provocar el hundimiento de la actividad económica. Pareciera ser que no son las políticas discrecionales de gasto, las que apremian los desequilibrios de las cuentas públicas. Pero no lo sabemos. Vamos a preguntar.

(*) Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, Profesor de Maestrías, Conferencista y Consultor Internacional. Presidente de HACER www.hacer.com.ar , autor de 6 libros, con: “2001, FMI, Tecnocracia y Crisis”.