Sobrero tras el fuerte exabrupto contra Macri: "Está mal insultar, pero me salió de adentro"

“No me arrepiento de decir que Macri es un hijo de puta, está mal insultar pero me salió de adentro”, afirmó.

"Estoy podrido de ver a empresarios como Macri que se enriquecen robando, de la dictadura para acá siempre aparecen los nombres de las mismas familias, ya estoy cansado”, sostuvo en declaraciones a CNN Radio.

"Un hijo de puta", dijo Sobrero sobre Macri, al ser consultado en un programa sobre "cómo calificaría a alguien que deja uno de cada dos chicos pobres y con un 38 por ciento de pobreza".

Sobrero se refirió también a sus expectativas sobre el futuro gobierno de Alberto Fernández y adelantó que “Alberto no me desilusionó porque yo no lo voté” y que “puede ser el que Alberto sea un mejor gobierno que el de Macri, pero yo no creo en el sistema capitalista”.

Por último opinó que “el sindicalismo en la Argentina no representa a los trabajadores” porque “los sindicalistas son siempre oficialistas”.