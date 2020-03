Devoto: por traslado de cárcel subiría 30% valor de los inmuebles

“Vamos a dar respuesta a otro pedido histórico: vamos a mudar la cárcel. Y en buena parte del terreno, construir ahí una nueva plaza”, aseguró este domingo Larreta.

De concretarse finalmente su traslado, el barrio evidenciará importantes cambios. “La mudanza puede ser algo muy positivo para lo que es el vecindario y convertirse en un posible lugar de inversión. De todas maneras, si el traslado de la cárcel va a significar 20% o 30% de aumento de la tierra, ya no va a ser tan atractivo, a no ser que lo compren hoy y hagan diferencia después”, aseguró Javier Sotelo, de la inmobiliaria que lleva su apellido. Y agregó: “Para notar un cambio radical en el barrio, tendrían que mejorar toda la zona, no sólo esa área”, agregó. El problema es que, alrededor del penal, que comprende las calles Bermúdez, Nogoyá, Desarmadero y Pedro Lozano, hay casas tomadas, deterioradas y venidas abajo.

Hoy el precio del metro cuadrado para departamentos usados en Devoto ronda los u$s2.600. Sin embargo, alrededor de la cárcel su valor desciende a los u$s1.800.

“De suceder el traslado, los valores de los inmuebles deberían aumentar no menos de un 30%, pero depende de muchos factores. Hoy los precios en la zona están muy deprimidos”, explicó Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina.

El penal de Devoto funciona desde hace 93 años. Los vecinos conviven hoy con un inmenso paredón gris, gritos provenientes de la cárcel, filas de familiares a la espera de ingresar los días de visitas y basura en las calles. Por eso, esperan que el reclamo histórico del traslado se haga realidad de una buena vez. De todas maneras, su concreción llevará algunos años, dado que hay que demoler el penal y hacer luego el espacio verde que tanto se promete.

El problema macro que enfrentan las calles aledañas al penal es el mismo que el resto del país: el mercado inmobiliario está viviendo uno de los peores parates de la historia y por más que se revaloricen sus propiedades, sin créditos hipotecarios a la vista y con cepo mediante será dificil que la zona logre reactivarse con facilidad.