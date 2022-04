Sólido drama conyugal con diálogos lúcidos

Hope Gap, Sussex, frente al Canal de la Mancha. Junto a ese lugar de hermosos acantilados blancos transcurre el drama conyugal que aquí vemos, con excelentes actuaciones de Annette Bening y Bill Nighy como un matrimonio que arrastra 29 años de convivencia. Acá lo bautizaron “Las cosas que no te conté”, título muy adecuado. El original también es muy adecuado: “Hope Gap”, por el lugar y por lo que significa: “brecha de esperanza”. Eso es, precisamente, lo que tiene la mujer, esperanza de resucitar el matrimonio. Pero no reconoce que ella misma va angostando la brecha con sus quejas y reclamos. Antes hubo otro título: “La retirada de Moscú”. Es lo que está haciendo el marido, como los soldados de Napoleón que, con tal de sobrevivir, no tuvieron mayor “fraternité” con sus compañeros de armas.