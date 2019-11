Sólo 15 % de los municipios cambiarán de color político

Los números también exponen que en 113 distritos se votó por la continuidad, algo que no sucedió a nivel provincial ni nacional. Pese a que algunos intendentes no fueron por un nuevo mandato, la gran mayoría apeló a la búsqueda de un último gobierno ya que, en caso de que no haya modificaciones legislativas, a partir de 2023 aquellos que fueron reelectos el pasado 27 de octubre no podrán volver a presentarse.

En lo concreto, Axel Kicillof tendrá 71 municipios encolumnados a su favor (el 53 por ciento del total). Uno más de lo previsto, teniendo en cuenta la confirmación de la victoria del Chingu Gasparini en Roque Pérez. Cambiemos contará con diez menos (61), mientras que otros dos serán gobernados por partidos vecinalistas y uno por Consenso Federal.

Pese a que Vidal se impuso en seis de las ocho secciones electorales, lo conseguido en la primera y en la tercera fueron claves para sostener el caudal de voto del gobernador electo, Axel Kicillof. Pese a que en lo provincial, el resultado de las porciones electorales favoreció al actual oficialismo, los municipios ejercieron un voto de puertas adentro.

En la primera sección estuvo parte de la fuerza del peronismo unido, con 18 municipios ganados por el Frente de Todos y 6 por Cambiemos. La tercera, donde se aparece el gran poder de fuego del PJ, el Frente de Todos tomó 15 y Juntos por el Cambio, 4. Las más parejas son la segunda (8 a 7 en favor de Cambiemos), la sexta (11 a 9 para el macrismo) y la séptima (empate en cuatro). En la cuarta y la quinta, la diferencia es mayor para Juntos por el Cambio: 11 a 7 y 16 a 11, respectivamente.