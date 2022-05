Sorpresiva renuncia de Kudelka como DT de Huracán

El entrenador Frank Darío Kudelka explicó los motivos de su sorpresiva renuncia en Huracán y afirmó que se equivocó “en un montón de cosas”, pero que siempre fue “honesto”, a la vez que desligó al plantel de su decisión. “Estoy triste, pero creo que es de valiente decir hasta acá llegué. Fue un cúmulo de situaciones. Seguramente me equivoqué en un montón de cosas pero siento que no me equivoqué en ser honesto. Me voy por sostener mis principios de acción. Para seguir me tengo que sentir bien”, señaló Kudelka Ante la consulta sobre cómo quedó la relación con los jugadores y si influyó en su decisión, Kudelka dijo: “No sucedió nada puntual. Estoy lejos de pensar que los jugadores no me respaldaron porque llegamos hasta el final con chances de clasificar”.