Springsteen: festín de nuevos covers

Además de ser uno de los máximos compositores del rock estadounidense del último medio siglo, a Bruce Springsteen también le gusta interpretar covers de artistas que lo influyeron para salir del barrio y convertirse en el superastro de “Born in the USA”. Por eso ya grabó homenajes a Bob Dylan y a Pete Seeger, y ahora hace algo más inesperado, un álbum exclusivamente dedicado a la música soul que escuchaba cuando formaba la E Street Band. Junto con su habitual productor, Ron Aniello, armó este álbum, “Only The Strong Survive”, con 15 temas de rythmn & blues surgido de sellos como Motown y Stax Records, sin olvidar el sonido Filadelfia. El “Jefe” aplica su guitarra y su voz a grandes canciones y favoritos personales como “I Wish it Would Rain” de The Temptations, o “What Becomes of the Brokenhearted” de Gladys Knight and the Pipes, mientras Aniello toca casi todos los instrumen-

tos, excepto los bronces. Este nuevo trabajo del prolífico

Bruce Springsteen no tiene desperdicio, aunque seguramente confundirá un poco a sus fans ya que no es el típico rock blanco al que los tiene acostumbrados.