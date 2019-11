Stornelli gana tiempo en Dolores y busca tender puentes para "negociar" salida

La renuncia de Ribas no fue traumática y podría decirse que resultó estratégica: por lógica, la nueva defensa requiere tiempo para analizar los 8 hechos concretos que Ramos Padilla le adjudica a Stornelli en el marco de los hallazgos ligados a D´Alessio. El juez tomó nota que fue el propio Stornelli el que pidió declarar el 15 y también quien al día siguiente nombró un nuevo abogado que no podría asistir antes del 29 por cuestiones de agenda. Le avisó que, hasta tanto acepte a su nuevo defensor, Ribas deberá mantener el cargo, pero que el 29 deberá asistir, con abogado privado, defensor público o auto representándose. Y le recordó que lo sigue considerando rebelde. En paralelo, la Procuración General deberá expedirse sobre si correspondía o no iniciarle un jury por su reticencia a asistir a declarar. Sin tanto plafón, el avance del tiempo empujó a Stornelli a un cambio de estrategia mucho más que la elevación de la causa “cuadernos”.