Suarez “implora” aval PJ para roll over de deuda mendocina

El peronismo no tardó en responderle. El presidente del bloque del Frente de Todos, Lucas Ilardo, dijo que “más que implorar se tiene que poner a trabajar. Cuando se ven problemas le agarra la desesperación”. “El diálogo no se implora, se ejercita. La generación del diálogo la tiene que hacer el gobernador en forma permanente, no cuando el agua llega al cuello”, cerró el legislador en declaraciones a El Sol.