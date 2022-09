Suarez respondió a denuncia del PJ: “Apuesto al trabajo”

“El decreto salió a las 3 de la mañana y la gente ya tenía el día programado, era algo muy apresurado y el comunicado nuestro ahora me implica una denuncia, pero tanto desde el punto de vista jurídico, legal y lógico estamos firmes para defendernos”, mencionó a Radio Nihuil.

La denuncia de Uceda, identificada con el kirchnerismo, menciona “sedición y abuso de autoridad”, motivo por el que la causa se tramita en el Juzgado Federal N°3, a cargo de Marcelo Garnica.

Ayer, el gobierno provincial respondió un oficio para continuar los trámites judiciales. “Estamos recibiendo apoyo no solo de mendocinos, sino a nivel nacional. Una denuncia penal le preocupa a cualquiera, no es cómodo nadie, si bien estoy seguro de que actué conforme a derecho. Además los feriados nacionales se dictan por ley y no por decreto”, dijo Suarez. “Además, la gente fue a trabajar en todo el país”, añadió.

Además de la cercanía con el 2023 electoral, el oficialismo de Cambia Mendoza mantiene fuertes cruces con el peronismo, tanto a nivel nacional como en la provincia.

Esta semana, por caso, será decisiva para el proyecto de reforma de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, impulsado por Suarez y con rechazo del PJ.

Hoy será la reunión de comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, y en el gobierno de Mendoza apuntan a que de lograr el despacho que la iniciativa llegue mañana mismo al recinto de la Cámara de Diputados. Suarez, ayer, marcó diferencias con la Casa Rosada respecto a varios puntos, como el manejo de la pandemia. También apuntó contra la posibilidad de eliminar las PASO.