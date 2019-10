Sujarchuk: "Macri es el exponente más voraz y obsceno de la xenofobia política"

Ariel Sujarchuk: Me pareció un momento histórico. Me conmueven estos momentos que son puntos de articulación en la Argentina. Y, sobre todo, que se haya dado en un espacio de encuentro de todos como es la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es hora de volver a darle el valor a todo lo que tenemos, no como el gobierno actual que privilegia al sector privado y destruye todo a su paso.

P.: ¿Como analiza la participación de Macri?

A.S.: Macri fue un catálogo de slogans y clases de coaching.

P.: ¿Y Alberto Fernández?

A.S.: Alberto estaba en su casa. Es un hombre de la facultad de Derecho, la que más presidentes le dio a un país en el mundo. Un récord que ahora se va a ampliar con su llegada. Alberto es claro y natural. Habló como un catedrático de acción.

P.: “Que en la grieta se queden ellos”, dijo Alberto. ¿Te sentís identificado con esa frase final?

A.S.: Sí, porque Macri no solo agredió a Alberto y a Cristina. Nos agredió a todos los peronistas y a todos los que adherimos a la expresidenta. Agredió a un porcentaje enorme de la población. Y eso no lo puede hacer un presidente. Macri es el exponente más voraz y obsceno de la xenofobia política.

P.: En los municipios del conurbano muchos intendentes del oficialismo salieron a pedir corte de boleta en su favor. ¿Qué le pareció esta acción?

A.S.: Que están en el sálvese quien pueda. Ni los propios de Cambiemos quieren una foto con Macri y Vidal. Y eso queda cada vez más a la vista.

P.: ¿Cómo fue su relación con la gobernadora Vidal en estos cuatro años de gestión?

A.S.: Buena. Porque soy una persona respetuosa y porque Vidal ganó con los votos. Pero había una diferenciación obscena entre los recursos que les giró a los municipios propios y a los que no lo son. Eso es un desprecio muy grande por el electorado bonaerense.

P.: ¿Cuál cree que será el cambio sustancial que generará Kicillof?

A.S.: Axel va a poner a la provincia en marcha. No va a ser el gobernador de las redes sociales. Va a ser el gobernador de la gestión. Es un hombre honesto y capaz, de una inteligencia superlativa.

P.: Lo llevo a lo local. ¿Qué fue lo que más valoró el vecino para alcanzar el 66 por ciento de los votos? Lo sorprendió el porcentaje logrado?

A.S.: Fue una grata sorpresa. El vecino valoró la gestión en su conjunto. Escobar se puede gestionar de otra manera pese a no tener el apoyo del gobierno provincial, ni del nacional. Pusimos al distrito de pie. Tuvimos hechos muy interesante en materia de educación: el polo de educación superior y el colegio pre universitario. En salud, armamos seis centros de salud y logramos la mortalidad infantil más baja de la historia. En seguridad, pasamos de 50 a 1077 cámaras. Además, hicimos 3 mil calles y pusimos 18 mil luminarias. Nunca antepusimos la cuestión partidaria por sobre los intereses del municipio. Y eso tiene un valor.