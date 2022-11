Swap con China: Gobierno busca cerrar hoy un acuerdo para llevar a u$s3.000 M el monto utilizable

¿Qué se negocia?

Las fuentes consultadas por Ámbito estimaban con “muy alta probabilidad” que el anuncio se efectúe en las próximas horas, si bien dejaban abierto un margen para que eso termine sucediendo finalmente en las próximas semanas, ya que no se había registrado ninguna señal que garantizara el desenlace. “Se pondrá el foco en que los recursos del swap podrán utilizarse para otras cuestiones, ya que la idea es que no se use solamente como un asiento contable, que es la posibilidad que se tiene hasta ahora y que esos u$s3.000 millones queden exentos del pago de una tasa de interés o que, en todo caso, esa tasa sea bastante menor a lo que se encuentra estipulado hasta ahora”, señaló ayer un funcionario que participa de la gira con el Presidente argentino.

Otro aspecto que merece comentarse es que, si bien el swap sirve para aumentar las reservas brutas, no impacta en las reservas netas, es decir que, de concretarse el anuncio, esos dólares pasarían a estar disponibles, por ejemplo, para intervenir en el mercado cambiario o para pagar deuda. A comienzos de este año, y durante su discurso ante la Asamblea Legislativa para inaugurar el período de sesiones ordinarias 2022, el Jefe de Estado argentino había ratificado que el Gobierno chino había accedido al pedido de ampliación y uso del swap. “China siempre nos ha apoyado en los momentos difíciles”, señaló en esa oportunidad. Sin embargo, durante el año no hubo hasta ahora detalles acerca de cómo se iba a avanzar en este sentido.

Intercambio en yuanes

Como anticipó Ámbito en su edición de ayer, la última semana, el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) anunció el comienzo de un proceso de clearing bancario para facilitar operaciones de corresponsalía en yuanes a entidades financieras locales. La finalidad es que tanto las importaciones como las exportaciones puedan utilizar pesos o yuanes para evitar el uso del dólar. Es importante señalar que el Gobierno busca mitigar el impacto que tiene el elevado déficit bilateral con China, ya que en lo que va del año se acumulan casi u$s7.600 millones.