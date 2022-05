T. Rex: el compilado definitivo de la banda inglesa

2 Desde su trágica muerte en un accidente con su Cadillac, Marc Bolan y su icónico grupo T. Rex nunca dejaron de ser reeditados de todos los modos posibles, así que uno podría creer que no quedaba nada para descubrir del máximo rockero del glam inglés de los 70. Pero este box set que celebra medio siglo del súbito estrellato de este renovador de rock británico tiene de todo, incluyendo todos los hits más famosos y rarezas sin desperdicio. Son 5 discos que repasan la breve pero muy intensa carrera del autor de “Get I Ton” y “Telegram Sam”. Es muy completo, por lo que casi se podría decir que este es el compilado definitivo de T. Rex, ya que no descuida ni el aspecto de la banda, con joyas poco conocidas como por la versión de 7 minutos de la profética “Cadillac” (Stephen King le dedicó el prólogo de uno de sus libros a este irónico final de Bolan en su auto soñado). Pero tal vez el disco que lleve a la gloria a los fans del rock inglés es el dedicado al soundtrack del film de Bolan que dirigió Ringo Starr, “Born to Boogie”, en el que estos artistas legendarios se divirtieron a lo grande con amigos como Elton John. Para aquellos coleccionistas que se puedan dar el lujo, hay una asombrosa edición en vinilos de colores.