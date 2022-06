Tagliafico dio detalles de la caída de su pase a Barcelona

"En el último mercado de invierno lo teníamos cerrado con el club, faltaba que los dos clubes se pusieran de acuerdo entre ellos y no se dio. El Ajax no sé si quería cuatro o cinco millones de euros por un traspaso y el Barça quería una cesión con opción de compra, pero mi club no estaba dispuesto. Los mercados de invierno son cortos y complicados. Ahora por lo qué sé no ha habido contacto para verano", manifestó Tagliafico.

El defensor, titular en el seleccionado albiceleste en la conquista de la Finalissima frente a Italia, añadió: "Muchos clubes buscarán lateral izquierdo y el Barça es uno de ellos, yo no descarto nada. El mercado será largo y apenas empieza ahora".

"En cualquier club grande están los mejores jugadores, siempre habrá que luchar para tener un sitio. Yo estoy preparado, me hace más fuerte mentalmente, y la competencia interna es buena porque hace mejor al equipo", continuó.

En esa línea, cerró: "He jugado casi siempre durante mi carrera pero estos últimos tiempos he tenido que batallar más por mi puesto, me ha hecho crecer a nivel mental porque he visto que puedo ayudar al equipo desde diferentes perspectivas y no solo en el campo. Me ha hecho sacar el mejor de mí".