Taiana: “La presencia británica en Malvinas es por usurpación”

El ministro de Defensa, agregó: “Sin patriotismo no habrá recuperación de Malvinas”, y consideró "una vergüenza que una potencia con esa situación privilegiada de poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU no se avenga a respetar el derecho internacional y se niegue a cumplir con el pedido de Naciones Unidas de sentarse a discutir la soberanía sobre las islas”. “Ustedes son un ejemplo vivo de la lucha en defensa de la patria. Nos recuerdan la obligación que tenemos con todos los que quedaron allá. Lucharon con valor por la patria y dieron todo...”, expresó. Antes, como saludo de apertura del homenaje, el senador Martínez, anfitrión, dijo: “En realidad queríamos demostrar que Malvinas tiene que estar más allá de la grieta, que no podemos tener colores políticos ni diferencias a la hora de hablar, celebrar, homenajear a nuestros veteranos. Por eso su presencia, señor ministro, nos da la amplitud necesaria para poder cumplir con este objetivo”. “Acá estamos sin grieta, porque Malvinas es una causa de todos, que nos une más allá de cualquier división, más allá de cualquier gobierno”. Y agregó: “Creo que estas cuatro décadas nos han llevado a una importante conclusión: es posible honrar como se debe a nuestros veteranos, sin reivindicar la decisión política del gobierno de facto de llevarnos a aquella guerra”. Vicepresidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Alta, Martínez contó con la presencia de los senadores Pablo Blanco, Daniel Kroneberger y Clara Vega, y el diputado Aldo Leiva además del exministro de Defensa, Horacio Jaunarena y los jefes militares, del Estado Mayor Conjunto, teniente general Martín Paleo, del Ejército, general Olegario Pereda, de la Armada, almirante Julio Guardia, de la Fuerza Aérea, brigadier general Xavier Isaac y el comandante general Guillermo Danielo, director de Personal de Gendarmería. Los militares veteranos, más un gendarme, homenajeados por su participación en la guerra de Malvinas fueron, el contralmirante Carlos Castro Madero, el suboficial mayor Carlos Sini, el coronel Daniel Esteban, el coronel Horacio Sánchez Mariño, el soldado Oscar Poltronieri, el brigadier Ernesto Ureta, el brigadier Norberto Dimeglio, el suboficial mayor Mario Rodríguez y el comandante general José Spadaro.