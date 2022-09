Tanta gente que charla no favorece a un film

Con esta premisa “Corte” no puede resultar una opera prima especialmente dinámica. Las actuaciones no están mal, y la fotografía es excelente, pero el tono snob general no ayuda demasiado. Eso sí, se luce la talentosa Cristina Banegas como una experta en numerología cuya escena, por supuesto, también transcurre sentada junto a una mesa.