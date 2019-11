Lifestyle Tarifas increíbles para que este verano 2020 la Costa Este no deje de ser el destino preferido Llega el calor y las ganas de sol y playa. Como cada año, Miami es uno de los destinos más deseados por sus cálidas playas, gigantescos malls, arte, música, atracciones para todas las edades e intensa noche. Este verano no va a ser la excepción, New Point Miami lo hace posible con tarifas super promocionales durante todo enero y febrero.