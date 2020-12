Se realizó el primer Cloud Gaming Forum 

El foro contó con el apoyo de un gran número de cámaras empresariales de distintos países de América Latina y estuvo totalmente organizado por AWG (Avatar World Group), empresa con más de 15 años de experiencia en el sector y que actualmente se encuentra lanzando AWG Games, la única solución de cloud gaming de Latinoamérica.

Juan Francisco Di Nucci, CEO de AWG, abrió la jornada con unas palabras de bienvenida y contó cuáles fueron los motivos que llevaron a la organización del foro: “Creemos que es momento de ponernos a pensar cómo vamos a adaptarnos a los cambios que se avecinan. Si algo nos demostró este 2020 es que la única clave es estar preparados para transformarse y adaptarse rápidamente a lo que se nos presenta. Es por eso que decidimos hablar de Cloud Gaming, la nueva (r)evolución en el gaming”.

Con la conducción de Julieta Schulkin, periodista especializada de tecnología y gaming, el evento tuvo tres paneles que buscaron realizar un recorrido por todos los puntos de la industria. Un evento en el que se profundizó sobre los desafíos que plantea la implementación del 5G en América Latina y las oportunidades que trae, la transformación digital que se intensifica, los hábitos del mundo gamer y las estadísticas que muestran el crecimiento de la industria y, sobre todo, de la promesa que significa la llegada de Cloud Gaming.

Pamela Gidi, subsecretaria de Telecomunicaciones de Chile, país donde se encuentra en licitación justamente el espacio de 5G, arrancó el primer panel “La transformación digital y el 5G”: “El desarrollo tendrá un efecto positivo en la transformación digital, otorgando beneficios en conectividad, digitalización de hogares, de los sistemas productivos y en el crecimiento de industrias digitales, emprendimiento e innovación. En esa línea, la industria y los consumidores de gaming en Latinoamérica podrán encontrar en el 5G una gran oportunidad de crecimiento”.

En el mismo panel estuvieron Manuel Araya Arroyo, gerente de Regulación y Asuntos Corporativos de Entel Chile y Fernando López Iervasi, General Manager de Microsoft Argentina. Con respecto al cloud gaming, Araya Arroyo destacó que “es una tendencia que permitirá, a las millones de personas que disfrutan de los videojuegos, tener una experiencia rápida, estable y con contenidos diversificados”.

La industria gaming en América Latina duplicará su tamaño para 2023 con respecto a 2017 y se espera que para fin de 2020 tenga cerca de 300 millones de usuarios de las distintas plataformas. Estos números fueron presentados por Guilherme Fernandes, Market Consultant en Newzoo, quien fue el encargado de abrir el segundo panel del foro, “Gaming: Números y nuevos hábitos”. Enfatizó que “siendo uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento en el mundo de los juegos, Latinoamérica tendrá un papel muy importante en su futuro. Cloud gaming puede ciertamente ayudar a su expansión, pero primero se necesita mejorar la infraestructura, para que los jugadores puedan tener buenas experiencias con ese tipo de servicios.” afirmó.

“Ser adaptable, receptivo a los cambios en la industria y saber quién es tu audiencia, esa es la verdadera clave”, comentó Ignacio Estanga, Director of Content & Partnerships de Twitch. A continuación llegó el turno de Marcus Bulhões, Country Manager de AWG Brasil, quien coincidió con Fernandes acerca de la potencialidad del gaming en la región: “Se espera que América Latina crezca alrededor de un 10 por ciento este año, la tasa de crecimiento más alta del mundo. Pero en total, la región todavía representa sólo el 4 por ciento de los ingresos globales del juego. Para el público latinoamericano, los juegos móviles son prometedores debido a la alta penetración de los dispositivos móviles en comparación con otros segmentos, como las consolas, que son menos accesibles”.

Luego fue el momento de Andrés Zuluaga, gerente de Innovación de Claro Colombia, quien aportó la mirada de las teleoperadoras y comentó que uno de los mayores retos en el sector para los próximos años es “crear comunidad, es decir consolidar un ecosistema always on donde los gamers puedan interactuar de manera permanente mediante torneos, desafíos para los diferentes tipos de usuarios: consola, PC y móvil”. Hablando de hábitos en el gaming, Fernando Campos, CEO de Nuuvem, dijo: “Hay un cambio completo del comportamiento del usuario. Nosotros estamos viendo un fenómeno con un juego como Among Us que no para de crecer, con cinco millones de usuarios mensuales. Las transmisiones tienen un rol clave y eso afecta a los desarrolladores"

Luego la conductora indagó si podíamos dejar de considerar a los juegos en la nube como una promesa y ya verlos como una realidad a Andy Kleinman, emprendedor con una gran experiencia en el sector y a Santiago Duran, Latin America Marketing Communications Manager de Riot Games, creadores de League of Legends. Kleinman destacó: “Lo que hoy es algo innovador, eventualmente va a ser muy normal. El momento que vive el cloud gaming es similar a los comienzos de streaming de música y vídeo”. Por su parte, Durán afirmó: "La verdad creo que falta muy poco para que esto sea una realidad, ya que este año se han dado unos saltos cuánticos de conectividad".