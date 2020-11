La peculiar teoría que conecta el videojuego Among Us con el Pacman

Among Us El videojuego Amon Us explicado de forma simple. Gentielza: Innersloth

La teoría asegura que el personaje con el que jugamos en Pacman no es más que el impostor del Among Us escapando de los fantasmas de sus compañeros a quienes acaba de asesinar a sangre fría, mientras que las diferentes bolas de colores son una especie de sustancia que le “ayuda a hacer frente a los demonios que lo persiguen ”.

La misma se basa en los fantasmas del Among Us, que son la forma del tripulante asesinado que le permite continuar haciendo tareas, y como tienen la misma forma y color que los fantasmas del Pacman, la única cosa en común entre ambos juegos.

Cabe aclarar que a pesar de parecer muy realista que la teoría sea real, el hecho de que Pacman y Among Us sean dos juegos publicados por editores totalmente diferentes genera que sea imposible que la misma sea “real”. Según varios usuarios de internet, la misma surgió luego de un malentendido con una imagen del Pacman que fue confundida como un “fanart” de Among Us.

Pac Man.JPG De esta foto surgió la teoría que conecta a ambos juegos.

La misma pertenece a una colección de la marca “Threadless” de ropa, se titula “The Madness in Mission Six” (La locura en la misión seis) y es una referencia al Pacman que fue sacada de serie por problemas con el copyright.