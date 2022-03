Como saber si tu cuenta de WhatsApp puede ser suspendida por no aceptar las nuevas normas

Mantener la aplicación con un uso cotidiano

WhatsApp cerrará las cuentas de quienes no utilicen el servicio de mensajería. En ese sentido, quienes no inicien sesión en más de 120 días corridos podrán perder su cuenta.

Cuidarse de no ser bloqueado por otros usuarios

Son muy diversas las posibilidades por las que otro usuario podría bloquearnos. En caso de que suceda reiteradas veces también correrá peligro nuestro usuario.

Evitar el uso de aplicaciónes no autorizadas

En el último tiempo se volvió muy usual la utilización de aplicaciones basados en el software de WhatsApp pero no desarrolladas por Meta. Una de las más descargadas es "WhatsApp Plus". El uso de estas apps no autorizadas puede derivar en el bloqueo de nuestra cuenta.

No compartir contenido peligroso

Por último, se advierte que el compartir contenido dañino para otros es motivo de cierre de la cuenta. Esto incluye desde programas o software malicioso hasta spam o noticias falsas.

Extienden el plazo de prohibición a Whatsapp de implementar "nuevas políticas de privacidad"

La Secretaría de Comercio Interior extendió la prohibición a WhatsApp de implementar las actualizaciones de "políticas de privacidad" hasta que concluya "la investigación en curso", iniciada en mayo del año pasado, por presunto "abuso de posición dominante". La medida se dispuso mediante la Resolución 224/2022, publicada este lunes en el Boletín Oficial, que extiende la vigencia de la resolución 492 del 14 de mayo de 2021, dictada por la exsecretaria de Comercio Interior Paula Español.

En esa oportunidad, se consideró que WhatsApp y la compañía Facebook (en la actualidad Meta) incurrirían en "una situación de abuso de posición dominante", teniendo en cuenta que "hay evidencia empírica de que la demanda a nivel mundial de la aplicación WhatsApp Messenger, con más de dos mil millones de usuarios, supera ampliamente a plataformas tales como la de Telegram".

La norma abarca a Whatsapp LLC, Meta Platforms Inc y "toda otra empresa controlada por esta última, que directa o indirectamente participen del negocio de la aplicación de mensajería Whatsapp Messenger". Esas firmas deberán abstenerse de implementar o suspender "la actualización de las Condiciones de Servicio y Política de Privacidad de Whatsapp Messenger, cuya entrada en vigencia se previó para el 15 de mayo de 2021".

Tampoco podrán "degradar la calidad del servicio y las funcionalidades de WhatsApp Messenger a los usuarios de la aplicación que no hubieran aceptado las Condiciones de Servicio y Política de Privacidad en cuestión, incluyendo (pero no limitándose) a la eliminación de mensajes persistentes o cualquier otro tipo de uso habitual de la aplicación". Asimismo, deberán abstenerse de "intercambiar los datos, metadatos y todo otro tipo de información proporcionados por los usuarios de WhatsApp Messenger o recopilados automáticamente por Whatsapp LLC, con otras empresas y plataformas controladas por Meta Platforms INC, incluso en los casos de usuarios que hubieran aceptado la actualización".