Temporal: granizo y destrozos en Pergamino

El SMN había advertido que las tormentas podrían alcanzar "intensidad fuerte, provocando abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas y caída de granizo".

Un vecino de la zona identificado como Federico, que se desarrolla como herrero, contó: “A mí me arruinó. Ahora estoy secando todo, porque el taller es todo metal y si no lo secás, mañana está todo roto. Los motores, la prensa, quedó todo abajo del agua; pegaba en el agua en los tableros, en todos lados. Me destrozó, hay que hacer todo el techo de nuevo”.

En tanto, fuentes locales afirmaron que las lluvias comenzaron cerca de las 20 horas y se extendieron por entre 30 y 40 minutos, generando cortes de luz y afectando tanto a viviendas particulares como a comercios y edificios e instituciones emblemáticas de esa localidad bonaerense.

"Son cuantiosos los daños. Afectó a clubes, comercios, instituciones emblemáticas. Además, hubo cortes de luz. Todavía no se pueden evaluar los daños, pero ya hay muchas imágenes circulando", dijeron.