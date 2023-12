Tenso careo entre abuelo de Lucio Dupuy y abogada

El abuelo de Lucio Dupuy y la exabogada de la familia tuvieron un duro y fuerte careo en el jury por mal desempeño de la jueza Ana Pérez Ballester y la asesora de menores, Elisa Catán. Ramón Dupuy y Adriana Alicia Mascaró se enfrentaron cara a cara y allí el abuelo del menor asesinado la acusó también de ser responsable de la muerte de Lucio, mientras que la defensa cuestionó que él no se involucró sobre la salud del chico.

En la primera declaración de Dupuy en el juicio había manifestado: “A Mascaró le mostramos un montón de pruebas. Fotos donde ellas hacían cosas delante de Lucio, de plantas de marihuana en macetas, de chats con agresiones a Christian (papá de Lucio) todo eso no sirvió para nada. Esas pruebas se las llevó a la jueza Pérez Ballester y nos dijo que la jueza le había manifestado que (Lucio) no iba a estar mejor que con la mamá”.

Mientras que Mascaró negó rotundamente este hecho: “Jamás me entregaron eso. Si hubiera sido así, jamás hubiera aceptado que se firmara el acuerdo”. Ante estas acusaciones cruzadas, se permitió que se realizar un careo entre las partes y antes de la lectura de alegatos se desarrolló el encuentro en la Cámara de Diputados de La Pampa.

“¿Esas fotos fueron cuando Lucio ya estaba con su mamá? Entonces cómo me podés decir que me diste esas fotos si ya el nene estaba con la mamá y yo en ese momento ya no intervenía”, le respondió la abogada.

A lo que Ramón le aseguró: “Te dije que en cinco o seis años Lucio iba a estar en la calle”.