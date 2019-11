Terminator, en baja

La nueva “Terminator” fue un fracaso de taquilla en su fin de semana de estreno en EE.UU., lo que podría marcar el final de la franquicia. El film recaudó 29 millones de dólares, casi 30% por debajo de los 40 millones proyectados por la industria. Salió primera pero no alcanzó. “¿Esperábamos más? Claro”, dijo Kyle Davies, de Paramount. “Pero estamos orgullosos de la película. Tratamos de honrar lo que los fanáticos querían”. Pero los números no lo reflejan. “Dark Fate” costó 150 millones de dólares y se gastaron entre 80 y 100 millones en marketing y distribución, por lo que, si no levanta en las próximas semanas, podría terminar 100 millones en negativo.