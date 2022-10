Terror feminista: ahora hay una exorcista mujer

“La luz del diablo” tiene un sólido reparto que incluye a Colin Salmon como el exorcista profesor, y la scream queen Virginia Madsen como la psiquiatra contratado por la Iglesia Católica para supervisar los casos. Además, en los acotados 90 minutos de proyección hay sustos a granel, algunos realmente imaginativos y eficaces a un nivel superficial, pero que no dejan de resultar divertidos. Claro que el guión va haciendo agua y cayendo en lugares comunes, sobre todo a medida que la intriga desemboca en el inevitable desenlace. Y digamos que la exorcista podría tener un poco más de carácter que Jacqueline Brey, que no es precisamente una Max Von Sydow con hábito de monja. Y a propósito, más allá de que es el fin de semana pre Halloween, qué mala idea estrenar cualquier película del tema justamente ayer, cuando una obra maestra como “El exorcista” de William Friedkin volvió por una semana a los cines argentinos.

“La luz del diablo” (“Prey for the Devil”/”The Devil’s Light”, EE.UU., 2022). Dir.: D. Stamm. Int.: J. Byers, V. Madsen, C. Salmon.