Tevez asumió en Rosario Central: “Agarré el desafío por su gente”

“Tuve algunas propuestas, pero me llamaron de Central y decidí asumir el desafío por su gente. Estoy convencido de que podemos hacer mucho ruido y mucha historia en este club, al que le agradezco por darme la primera oportunidad”, aseguró Tevez luego de que Carloni le diera la bienvenida. Enseguida, el flamante DT puso primera ante la prensa y se refirió al plantel. “Central es un gigante dormido y lo tenemos que despertar. Quiero ver a los jugadores, que me demuestren que quieren jugar. Antes de pedir cualquier refuerzo necesito evaluar a los chicos”, afirmó Carlitos. Y agregó: “Lo primero que les voy a pedir es un cambio de actitud, algo que no negocio”.

En otro tramo de su presentación, Tevez opinó sobre el representante Christian Bragarnik, cuestionado desde un sector de la oposición “canalla” por su injerencia en el club. “No tendrá ninguna influencia. Todo lo decidiré yo y nadie me va a poner o a sacar a algún jugador”, aseguró. Además, pidió mantener a él y a su cuerpo técnico al margen de las cuestiones políticas, en alusión a que en octubre Rosario Central tendrá elecciones. “Venimos a sumar en lo deportivo y por eso pedí que el contrato fuera por un año, sin ninguna especulación. Después, si nos va bien, evaluaremos nuestra continuidad”. opinó.

Por último, Tevez ratificó que “Chapa” Retegui será su ayudante de campo (se encuentra resolviendo su desvinculación como secretario de deportes porteño) y anticipó que la próxima semana vendrán al predio de la AFA en Ezeiza a hacer una minipretemporada con doble y triple turno porque al plantel lo ve “uno o dos puntos” disminuido físicamente.