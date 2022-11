The Cure saca a la luz otro de sus clásicos

A fines de los ’80 la quintaesencia del post punk y el dark inglés, The Cure, venia repitiéndose a sí mismo a medida que sus discos ya no eran solo objetos de culto sino éxitos masivos en todo el mundo. Para algunos esta falta de renovación iba a acabar pronto con el éxito, pero lo cierto es que el grupo liderado por el cantante, guitarrista y compositor Robert Smith lanzó su excelente “Wish” y logró mantenerse fiel a su espíritu pero agregando nuevos tonos armónicos y melódicos. Todo esto con grandes resultados como el hit “Friday I’m in love” un vuelo creativo instrumental a todo nivel con gemas como “Open”, “Cut”, “A Letter To Elise” y “End”. Así que 30 años más tarde Smith exhuma todos los demos y outakes de las sesiones de “Wish” en esta excelente edición deluxe de 3 discos llena de música inédita, además de logrados nuevos remixes. Pero lo mejor son los demos con versiones distintas y sobre todo las versiones instrumentales de algunos temas surgidos durante las sesiones de grabación..