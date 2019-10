Tiger Woods se coronó en Japón y alcanzó un nuevo récord

A los 43 años y número 10 del ranking mundial, superó bajo la lluvia al nipón Hideki Matsuyama en la definición del Accordia Golf Narashino Country Club.

El exnúmero 1 de la PGA, que afronta su vigésimo tercera temporada profesional, celebró apenas dos meses después de haber sido sometido a una quinta operación en la rodilla izquierda.

"Si me hubiesen preguntado algunos años atrás, había dado una respuesta diferente, pero claro que ahora el futuro asoma mucho mejor. El cuerpo no puede hacer lo mismo que antes pero aún me veo en un campo de golf", afirmó Woods.

En abril pasado, Woods ganó el Masters de Augusta, su primer Major en once años, y quedó a sólo tres del récord de 18 títulos de Grand Slam de su compatriota Jack Nicklaus.

"Mientras pueda seguir jugando hasta los 52 años, espero que sí", respondió Woods, quien también fue operado cuatro veces en la espalda, sobre la posibilidad de seguir sumando títulos.

Snead tenía justamente 52 años cuando ganó su último torneo de la PGA, seis más joven que Nicklaus.

Por último, Woods expresó su deseo de volver a Japón para competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020: "Algunos amigos ya jugaron los Olímpicos antes y me dijeron que es una experiencia única", destacó.

"Tendré 44 años y no sé si tendrá muchas más ocasiones después de ésta", reconoció sobre la cita en la capital de Japón de 2020.