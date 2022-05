Tigre le ganó a Argentinos por penales y peleará el título con Boca

No obstante, desde los doce pasos, el elenco de La Paternal no tuvo puntería y falló tres de cuatro disparos: solo lo metió Ávalos, mientras que Alan Marinelli atajó el tiro de Fausto Vera y David Salazar estrelló la pelota en el travesaño, al igual que Nicolás Reniero y, por el contrario. Tigre no falló.