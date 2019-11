TikTok busca conquistar el mundo: ya superó los 1.500 millones de descargas

Las cifras dan vértigo: unos 500 millones de usuarios activos en Estados Unidos, India, Japón, Indonesia, Francia y otros países. La aplicación superó la semana pasada la barrera de los 1.500 millones de descargas.

TikTok fue lanzado en el otoño boreal de 2017 por el grupo chino Bytedance como una versión internacional de su aplicación Douyin que apareció en China en 2016.

"Este éxito enorme e inmediato demuestra la pertinencia de su estrategia enfocada en los consumidores", en este caso jóvenes deseosos de comunicar de manera "más directa y expresiva", afirma Bo Ji, vicedecano de la Escuela de Comercio Cheung Kong en Pekín.

El concepto es eficaz: breves videos centrados en coreografías improvisadas y en apuestas que se lanzan los pre-adolescentes en su teléfono inteligente.

Se trata de una receta parecida a la de la aplicación Musical.ly, presente principalmente en Estados Unidos desde 2014 y adquirida por TikTok en 2017 por más de mil millones de dólares, en una fusión que le permitió su despegue internacional.

Esto convirtió a Zhang Yiming, 36 años de edad, fundador de Bytedance en 2012, en un multimillonario y una figura central de una nueva generación de emprendedores tecnológicos chinos. Este treintañero de anteojos redondos entró en 2019 en el top 20 de los hombres más ricos de China con una fortuna de 13.500 millones de dólares, según Hurun China Rich List, superando al emblemático dueño de Baidu (el "Google chino") Robin Li.

"Zhang es un emprendedor muy poco habitual en China. Construyó algo para el mundo entero, y entiende a los jóvenes y su psicología", insiste Bo Ji.

Encarna un nuevo tipo de emprendedor muy diferente de Jack Ma, visionario fundador del gigante del comercio online Alibaba, indica Liu Xingliang, decano del centro de investigación sobre internet DCCI.

"Zhang Yiming es más bien como un joven Pony Ma", el fundador del mastodonte Tencent (videojuego y mensajería WeChat), precisa a la AFP Liu. "Era en principio un programador informático" dedicado al buen funcionamiento de los productos y "buen conocedor de la tecnología".

Douyin, versión china de TikTok, tuvo un éxito similar: número uno en el país con unos 400 millones de usuario activos según la consultora iResearch, supo atraer a famosos como el actor y cantante Kris Wu. Sin embargo, su primer exitó fue "Jinri Toutiao" ("En la portada de hoy"), un recopilador de artículos de información que se convirtió en una de las aplicaciones más populares del país.

Allí, Zhang Yiming recurrió a la inteligencia artificial para personalizar los contenidos propuestos a cada usuario, cambiando las "costumbres de lectura", una fórmula que repitió en TikTok, señala Liu.

Bytedance no escapa al riguroso control de internet por parte de las autoridades chinas. Toutiao fue acusado de "difundir contenidos pornográficos y vulgares", y por ello el grupo reclutó en enero de 2018 a 2.000 "censores".

Luego de un nuevo llamado de atención oficial y una desaparición temporaria de las tiendas de descarga, la aplicación prometió aumentar sus equipos de censuras a 10.000 empleados.

Este jueves, TikTok admitió haber suspendido "por error" un video viral que condenaba la represión ejercida por Pekín contra los musulmanes de Xinjiang y pidió disculpas a la adolescente que lo había publicado en las redes sociales.

Las controversias se multiplican también en el extranjero, ya que TikTok fue prohibido en Bangladesh y brevemente en India, donde las autoridades lo acusaban de difundir videos pornográficos.

Por otra parte, TikTok fue condenado a una multa de 5,7 millones de dólares en Estados Unidos por haber recolectado de manera ilegal datos personales de menores. Más peligroso aún, senadores estadounidenses manifestaron su preocupación de que el dueño de TikTok pueda estar obligado a "cooperar con los servicios de inteligencia del Partido Comunista chino", lo que pondría en peligro "la seguridad nacional", a pesar de que los datos de los usuarios son almacenados en Estados Unidos.

Una agencia federal estadounidense ha abierto una investigación de seguridad nacional sobre la aplicación, informó a principios de noviembre el New York Times. Consultado por la AFP, TikTok recordó entonces que los datos de sus servidores fuera de China "no están sometidos a la legislación china". E insiste en que no está "influenciado por ningún gobierno, incluyendo a China".