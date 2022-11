Todo lo que tenés que saber sobre el Láser para tratamientos estéticos y ginecológicos

El láser de Erbio FOTONA® tiene la característica de tener el pulso más largo del mercado, lo que permite mantener un tiempo de estímulo más prolongado logrando una mejor respuesta. En cambio, la tecnología Co2 es microablativa: si lo ponemos en lo referido a la piel de la cara, usando el láser Co2, la zona puede quedar enrojecida por 15 días, con costras y sangrado, es ablativo e invasivo, produce molestias y se inflama.

Hoy en el mundo del bienestar la tecnología cambió. Antes solo existía el Co2. El Erbio, que es una tecnología más nueva y no ablativa, logra mejores resultados a nivel estético y ginecológico. Por eso la paciente, puede tener mejores resultados sin molestias, sin dolor y sin quemaduras.

El láser FOTONA® no es invasivo, no duele, no sangra y la recuperación es inmediata, los resultados son muy superiores porque tienen un pulso más largo que les permite generar integración con el tejido durante mucho más tiempo. Sin duda el láser de pulso largo no ablativo como el FOTONA® es hoy día la mejor tecnología que existe para los tratamientos tratamientos uroginecológicos y estéticos.

El tratamiento con Láser de Erbio a nivel uroginecológico, que está indicado para incontinencia urinaria, sequedad y atrofia vaginal, consiste en tan solo tres sesiones de 20 minutos. Es indoloro, rápido y de aplicación simple, y ayuda a las mujeres a vivir plenamente y sin situaciones incómodas. Este láser tiene altos niveles de efectividad - alcanza un 70% - y los resultados son percibidos por las pacientes entre la primera y la segunda sesión, y van mejorando progresivamente hasta sentir el resultado final al mes de la última. La detección temprana de cualquier patología médica es la clave para comenzar el tratamiento adecuado y alcanzar una recuperación plena.

En cuanto a los tratamientos dermatológicos y estéticos, El Sens Fotona 4D® es el tratamiento de tecnología láser para rejuvenecimiento y lifting facial más efectivo y con mejores resultados. La tecnología láser de FOTONA 4D® trabaja con varias longitudes de onda, lo que permite generar y estimular la producción de colágeno y elastina, consiguiendo resultados inmediatos de manera no invasiva. Además, reduce y atenúa las arrugas. Es el lifting facial SIN cirugía y el tratamiento consiste en 3 sesiones -una por mes-, de 40 minutos.