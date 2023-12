Trabajo remoto: 23% de millennials argentinos son nómades digitales

De todas maneras, muchos no lo concretan porque dicen que no es fácil de lograr, otros afirman que en su organización no les permiten trabajar mientras viajan, mientras que otros creen no sentirse preparados para llevar ese estilo. Respecto a las desventajas de ser nómade digital, muchos nómades señalan principalmente alejarse de la familia y amistades, la diferencia horaria de cada país y la falta de relación con sus compañeros de trabajo.

Según el ranking de Nomad List, la plataforma más importante a nivel global para la comunidad de trabajadores remotos, Buenos Aires se posiciona entre las 10 mejores ciudades para nómades digitales.