Sábado de protesta: cómo será el tractorazo que terminará en el Plaza de Mayo

Quiénes lo realizan y qué reclaman

Se trata de los denominados productores autoconvocados, que en la práctica no están nucleados en ninguna de las entidades rurales. En la vereda de enfrente los representantes de las entidades del campo CRA, FAA y Coninagro detallaron expresamente que no se sumarán al reclamo e incluso no convocarán a sus bases.

Mientras tanto, desde la Sociedad Rural Argentina expresaron que si bien no son parte de la organización, su cúpula se hará presente en la movilización hacia Plaza de Mayo.

Las proclamas que llevará este grupo que se hace llamar “independiente” son de lo más variadas. Por ejemplo, una organización denominada Campo más Cuidad reclaman por cuestiones no solo ligadas al campo o lo impositivo sino también por la suba de precios, la inseguridad o directamente contra funcionarios del oficialismo.

Los convocantes, además de Campo más Cuidad y figuras de la oposición, son otras organizaciones que tienen fuerte presencia en las redes sociales como la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados y Chacareros unidos, entre otros. Lo cierto es que ninguno de estos grupos tiene personería jurídica.

Cómo será el tractorazo tras las idas y vueltas

Comenzará por la mañana en las rutas nacionales 8 y 9. La cita inicial era a las 15 en Plaza de Mayo, pero mucho antes se espera movilización de tractores por la Panamericana y Avenida del Libertador.

El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D Alessandro, dijo que "recibimos una comunicación por parte de los organizadores de la movilización para avisarnos que iban a manifestarse. Se comprometieron a hacerlo a la mañana para minimizar los inconvenientes de movilidad, a dejar carriles libres y a no afectar el Metrobus".

En su cuenta de la red social Twitter, D Alessandro sostuvo que "los derechos no se autorizan y en la Ciudad las reglas son las mismas para todos: el derecho a reclamar y peticionar a las autoridades está en la Constitución Nacional".

"Nosotros no podemos prohibirlo, pero estamos trabajando para ordenarlo y garantizar que ese derecho no colisione con el derecho a circular de las 3 millones de personas que viven en CABA y otras 3 millones que ingresan diariamente", afirmó el ministro de Seguridad.

El funcionario de la administración que encabeza el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se expresó así en medio de una nueva polémica con la Nación, ya que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, había advertido que no iba a dejar pasar a los manifestantes.

Sin embargo, tras decir que "ni sueñen" en pasar con tractores a la Ciudad, Fernández se retractó y dijo que el Gobierno no hará nada porque la seguridad está a cargo de la gestión porteña y que ya se había comunicado con su par local.