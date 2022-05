Transformación digital: el Retail, industria que está un paso adelante

Bajo esta premisa, el análisis “Performance and Innovation Are the Rewards of Digital Transformation”, elaborado por Boston Consulting Group, detalló cómo este proceso impactó en siete verticales diferentes: Retail, Finanzas, Energía, Salud, Industrial, Seguros y Telecomunicaciones y Medios. De esta manera, estableció que la experiencia del cliente, el crecimiento y la innovación en los modelos de negocios, y la generación de Ventas, se encuentran entre las prioridades de la mayoría de las industrias.