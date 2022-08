Sigue en pie el paro de colectivos: la UTA dice que no recibió la conciliación obligatoria

Finalmente sigue el paro de colectivos dispuesto para esta noche desde las 22. Según trascendidos se había dictado la conciliación obligatoria, pero finalmente ambas partes sostuvieron que "por el momento" se mantiene la medida. "Nosotros no sacamos ningún comunicado, lo desmiento completamente. Yo no he firmado nada", completó Roberto Fernández de la UTA.