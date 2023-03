Tras el anuncio de Economía, los bonos en dólares cayeron 5,7% y el riesgo-país subió a 2.465 puntos

Sobre estas bajas, el economista Federico Glustein señaló: “Los bonos en dólares que retiran del sector público, mediante canje por instrumentos pesificados, son utilizados para controlar la brecha a costa de seguir castigando las paridades. El mercado tiene esta lectura, de que van a buscar el financiamiento necesario para llegar a fin de año, pero no solucionando los problemas macro existentes que llevan a esta situación. Por otra parte, este ordenamiento de la deuda intraestatal mediante bonos del estado no es bien tomado, ya que se da de forma compulsiva, afectando principalmente al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es decir, que parte de las arcas que estaban como seguro se podrían licuar. En ese sentido, la oferta de bonos es mucho mayor que la demanda, por ende, caen los precios y en el transcurrir de los meses se recuperará -o no- la paridad”.