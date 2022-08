Tras el canje, Economía saldrá hoy a colocar $90.000 millones

En la primera tanda saldrá a ofrecer una Lelite corta, solo para los FCI, por un total de $40.000 millones, valor nominal, con un precio de corte de $977.90 y por otro lado, para las entidades que forman el Programa de Creadores de Mercado, una Lede por $30.000 millones, valor nominal, con precio de corte en $831,06, con vencimiento el próximo 30 de noviembre; y una Lecer (atada a la inflación) al 17 de febrero de 2023 por $20.000 millones, valor nominal, y un precio de corte a determinar en la licitación.

En el caso de las Lelite el Ministerio de Economía indicó que los Fondos Comunes que participen deberán “cursar su interés a través de sus Sociedades Depositarias y no se permitirán ofertas por cartera propia o de terceros de Sociedades Depositarias o personas humanas o jurídicas distintas a Fondos Comunes de Inversión”. “Se aclara que las Lelite son intransferibles y no negociables. El día de la liquidación, las Sociedades Depositarias podrán instruir al Banco Central a realizar una única transferencia a Caja de Valores para que los instrumentos sean depositados en las cuentas comitentes de los Fondos Comunes de Inversión que participaron de la operación”, informó Economía.

Escenario

Con el antecedente del canje, en el mercado se estima que el Ministerio de Economía no va a tener mayores problemas para renovar los vencimientos. “Superó las expectativas”, dijeron fuentes del Palacio de Hacienda, las que explicaron que el resultado estuvo sostenido por las expectativas generadas a partir de la llegada de Massa a la cartera de Economía y a las charlas mantenidas previamente con los actores privados. No obstante, el nuevo ministro de Economía no terminó de “limpiar” todo el camino que le queda hasta llegar a fin de año en materia de compromisos en pesos. En noviembre tiene vencimientos por el equivalente a u$s6.100 millones y en diciembre por u$s10.800 millones.

En el undécimo mes hay u$s1.800 en letras atadas a la inflación y u$s2.100 millones en moneda local sin ajuste. Hay otros u$s1.600 millones “dólar linked” u$s600 millones en moneda extranjera. En diciembre quedan u$s3.500 millones en títulos CER, u$s4.400 millones de bonos en pesos sin cláusula de ajuste, u$s2.900 millones en moneda extranjera.

En ese sentido, en Economía consideran que el escenario está despejado hasta octubre de este año por lo que no descartan la posibilidad de otro canje para los vencimientos de los dos últimos meses del año, pero consideran que dado el tiempo que aún resta para esa fecha se pueden pensar instrumentos que se empalmen con las necesidades de esos tenedores sin llegar al canje.

Por otro lado, los operadores no descartan que, si el ministerio de Economía decide no renovar los adelantos transitorios del Banco Central, que suman el equivalente a u$s6.900 millones, que vencen entre noviembre y diciembre, tenga que salir a buscar más pesos en el mercado local.