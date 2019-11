Tras reunión con Alberto Fernández, Narda Lepes llamó a "cambiar hábitos" para atender la "crisis alimentaria"

En diálogo con NA, la referente de la Asociación de Cocineros y Empresarios Argentinos Ligados a la Gastronomía Argentina (ACELGA) contó qué la llevó a involucrarse con la iniciativa del próximo jefe de Estado.

"Fui a escuchar y a informarme. Si alguien cree que tengo algo que aportar, estoy", subrayó Lepes, quien precisó que uno de los conceptos que vertió en la reunión fue la diferencia entre "alimento versus lo comestible".

En ese sentido, remarcó que "no hay nada que señale la diferencia al público" y destacó que "hay que lograr que de alguna manera verduras, frutas y legumbres lleguen a la mesa y se consuman".

Y añadió: "Los alimentos que tenemos que promover y los que tenemos que consumir más son los frescos elaborados por humanos. Los vegetales necesitan humanos y viceversa".

Respecto al panorama actual, Lepes advirtió que "la crisis alimentaria impacta más en los niños" y lamentó "el nivel de desinformación con respecto a la comida con el que crecen", así como también "el desperdicio de alimentos".

"Del hambre no me atrevo ni a hablar, ni a opinar. Pero sí de la poca esperanza en el cambio de hábitos si no se cambian las cosas. La palabra `saludable´ por sí sola no alcanza para nada", subrayó.

En ese sentido, agregó: "Si no pensamos al alimento como algo integral y descentralizado desde su producción en campo o valor agregado, no avanza ningún cambio. Hay que rever y pensar en cambios profundos en concepto, algunos drásticos y urgentes".

En medio de políticos, sindicalistas y empresarios, su presencia en la reunión del Plan Argentina contra el Hambre llamó la atención, lo que le permitió al presidente electo, Alberto Fernández, destacar que se trata de una iniciativa cuyo éxito depende del involucramiento de todos.

"Una amiga me escribió y me dijo: `Narda quiere colaborar en este tema´. La mandé a llamar en el acto. Acá no hay espacios estancos", manifestó el futuro mandatario durante el encuentro llevado a cabo el pasado viernes en sus oficinas del barrio porteño de Puerto Madero.

Acerca de la participación de Narda Lepes en el encuentro, Alberto Fernández reiteró este sábado la importancia de su aporte y señaló: "Nos explicó que el problema de la Argentina no es esencialmente el hambre, sino lo mal que se come. No todo lo comestible es alimento".

"Nos dijo que en el Plan tenemos que acostumbrar a los argentinos a comer bien, que se alimenten y no sólo puedan saciar el hambre", agregó el Presidente electo en declaraciones a AM 750.