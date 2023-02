Tras siete años, John Cale volvió a brillar

Aunque nunca llegó a tener la popularidad como solista que alcanzó el desparecido Lou Reed, es decir el otro fundador de la banda revolucionaria The Velvet Underground, John Cale se mantuvo igual de prolífico y creativo a lo largo de las décadas. Hacía siete años, sin embargo, que no entraba a grabar al estudio, y por eso este “Mercy” resulta más sorprendente y bienvenido. Ya el primer track que da su título al álbum muestra a un artista renovado en su veta creativa, con una gran canción repleta de texturas electrónicas, teclados y coros a la altura de sus trabajos en colaboración con Brian Eno, por ejemplo. “Mercy” tiene una docena de canciones de estilos distintos aunque siempre dentro de un mismo clima entre tecno y reflexivo, con ritmos a intermitentemente amables o dramáticos. Hay artistas invitados como Animal Collective, Actress y Sylvan Esso (aunque es Cale quien siempre compone y toca casi todos los instrumentos), y temas inspirados que incluyen “Marilyn Monroe’s Legs (Beauty Elsewhere)”, “Not The End Of The World” y “Moonstruck”, dedicado a Nico, la cantante de los Velvet Underground.