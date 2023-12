Tregua en SanCor: gremio exige precisar la deuda salarial

El conflicto entre la cooperativa SanCor y el gremio lechero (Atilra) entró ayer en una nueva fase con la incorporación formal de los funcionarios de La Libertad Avanza a las tratativas con el objetivo de dar inicio a una tregua. Aunque no rechazó la alternativa, el sindicato la supeditó a la presentación formal por parte de la compañía de un reconocimiento de la deuda que acumuló con sus operarios en más de seis años de quita de una porción del salario, que oscila el 25 por ciento (producto de un acuerdo ya vencido que debía ser transitorio y sólo para zanjar una crisis momentánea), y de la modalidad que aplicará para saldarla.

Ayer fue la primera audiencia ante las autoridades de Trabajo (que funcionará como secretaría por debajo del Ministerio de Capital Humano una vez completada la reforma de la administración pública que impulsan los libertarios) entre Atilra y la empresa. Según el acta firmada al cabo del encuentro, a la que accedió este diario, no hubo acuerdo y el sindicato resolvió mantener un estado asambleario que en los hechos interrumpe la producción normal desde hace varias semanas.

La novedad, sin embargo, es que SanCor dio cuenta de una propuesta económica elevada a los asesores de Atilra para su consideración aunque no la introdujo hasta ayer con detalles en el acta. En la cartera laboral destacaron que esta misma semana la cooperativa industrial se comprometió a formalizarla. “Sancor se compromete a preparar un detalle del modo en el que impactarán los pagos ofrecidos en la deuda salarial de cada uno de los empleados, en la medida en que se cuente con una reducción de las medidas de acción directa vigentes hasta el momento, que permitan un restablecimiento de la producción de no menos de 72 horas, permitiéndose trabajar a aquellos empleados agremiados o no que así lo deseen”, condiciona la empresa en el acta oficial.