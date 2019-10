Tres sitios turísticos para revivir el amor de María Eva Duarte y Juan Domingo Perón

Entre sus fragmentos se halla la promesa de matrimonio, redactada tres días antes de la fecha que posteriormente sería recordada como el “Día de la Lealtad Peronista”, donde fue liberado tras una extensa jornada de reclamos por parte del sector trabajador: “Hoy sé cuánto te quiero y que no puedo vivir sin vos. Esta inmensa soledad está llena de tu recuerdo. Hoy he escrito a Farrel pidiéndole que me acelere el retiro, en cuanto salgo nos casamos y nos iremos a cualquier parte a vivir tranquilos”.