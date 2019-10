Tributo a Motown

“Hitsville”, la reciente película producida para el streaming y la TV paga, es imperdible, y podría ser considerado el mejor documental sobre la historia de un sello discográfico. El film incluye material documental inédito que, tratándose de Tamla Motown, define el nacimiento desde una casa en Detroit al público de todo el planeta. Desde luego, era difícil armar un disco con muchos de esos fragmentos de los músicos grabando en el estudio, ensayando o tocando en vivo, de modo que el magnate de la música negra, Berry Gordy, optó por ordenar los temas esenciales que aparecen en la pantalla en un compilado convencional que, si bien no es exactamente un “greatest hits”, se las arregla para hacer algo tan difícil como dar un panorama de los artistas legendarios que pasaron por el sello, desde Smokey Robinson & The Miracles a Diana Rosss y las Supremes, Stevie Wonder, Marvin Gaye y el pequeño Michael con The Jacksons 5.