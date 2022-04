Trigo: Gobierno busca mayor participación en el mercado exportador

“Más allá de los altos precios internacionales, Argentina, como productor de trigo tiene la obligación de contribuir a la seguridad agroalimentaria. Es decir, que a partir del conflicto bélico en el Mar Negro, se espera que Ucrania, uno de los mayores proveedores del cereal, no pueda abastecer su habitual demanda. A partir de ese escenario es que la Argentina busca colaborar con el abastecimiento mundial mientras además suma mayor participación en el mercado mundial de trigo. Por supuesto, que la clave es no descuidar el mercado interno y es por eso que se tomó esta decisión que no impacta en los precios locales porque son ventas de trigo que todavía ni se sembró”, explicaron en diálogo con Ámbito fuentes de la cartera agrícola.

En líneas generales el Gobierno busca darles además un marco de estabilidad a los productores para que planifiquen una robusta campaña de trigo. A pesar de algunas voces que adelantan que habría una reducción en el área a sembrar, la apuesta del oficialismo es que los agricultores siembren igual o más que la campaña pasada. Las condiciones están dadas para que capten los mejores precios internacionales.

Luego, por supuesto, entran en cuenta variables claves de la campaña agrícola como el clima, pero lo cierto es que las proyecciones hoy parecen ser alentadoras. “Con la campaña en marcha, se podrán establecer quizás un nuevo volumen de equilibrio entre la exportación y el mercado internacional y por supuesto que todo excedente productivo se buscará que sea exportado para contribuir con la seguridad alimentaria”, detallaron las fuentes consultadas.

Otra cuestión para nada menor es que continúa firme el compromiso del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, de no incrementar los derechos de exportación de los cereales (maíz y trigo). Es por eso que la decisión oficial es mostrarle claras señales al productor para que planifique la campaña.

Finalmente, otro dato que da cuenta de cómo se está comportando el mercado de cara a la próxima campaña, es que en marzo se operaron 1,11 millones de toneladas de trigo en el mercado de futuros del Matba Rofex. Lo que marca un crecimiento del 41% respecto a febrero y de nada menos que el 174% versus marzo del año pasado.