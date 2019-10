Trump detrás del alzamiento en Chile

En parte esto puede tener que ver con el giro a la derecha -avisamos a los Argentinos que el mundo y América Latina también existen; no todo es Macri vs. Fernández- que estamos viendo en las elecciones de Bolivia (las acusaciones de fraude en contra de Evo Morales buscando no ir al balotaje, alguna substancia tienen), el Uruguay (donde el Frente Amplio, que hace 15 años gobierna el país, perdería en el balotaje) e incluso en Canadá (donde si bien no alcanzaron la mayoría, los conservadores fueron el partido más votado).

Más probable sin embargo es que todo apunte a continuar hasta un hecho que curiosamente quedó debajo del radar de la prensa y los analistas y que en su momento acapararía los titulares de todos los medios: entre el 16 y 17 de noviembre, se realiza en Chile la reunión de la APEC, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Además de en Santiago habrá eventos en Valparaíso, La Serena, Concepción, Antofagasta, y Puerto Varas, no por nada las primeras cuatro de estas ciudades con las manifestaciones más violentas y declaradas este fin de semana bajo “Estado de Emergencia”. Si bien los temas del evento pueden ser menores y hasta parecer intrascendentes, “Sociedad digital”, “Integración 4.0”, “Crecimiento sustentable”, “Mujer, Pymes y Crecimiento inclusivo”, etc. la clave está en los visitantes.

La semana pasada Donald Trump –el único que aún no confirmó oficialmente su presencia- dijo que difícilmente firme algún acuerdo con China hasta que no se encuentre con el presidente Xi Jianping en Santiago. Vladímir Putin, por su parte, viene buscando armar una reunión con el yanqui –a la que aún no ha tenido respuesta- para discutir la situación Kurda y reducir las tensiones en Medio Oriente. A ellos su sumarán Trudeau, de Canadá, Abe de Japón, López Obrador de México y los mandatarios de otros 15 países que bordean el Pacífico, más unos 700 delegados extranjeros. Como siempre, lo importante pasará más por lo que suceda puertas adentro entre los visitantes y por lo que no se diga, que por las conclusiones que surjan del evento.

Las tensiones son claras, por parte de los manifestantes –cuyos reclamos vienen siendo blancos móviles para que el gobierno no pueda satisfacerlos- evitar que Chile realice el evento, una de las máximas manifestaciones del neoliberalismo y sus resultados -o en caso de no poder hacerlo, por lo menos monopolizar entonces las tapas de los principales medios del mundo-. Para Piñera, frenar lo antes posible el alzamiento para evitar papelones, que el evento transcurra en paz, Trump decida visitar el país y que Chile vuelva a ser el ejemplo continental. Pronóstico: nublado. ¿Vio? “La culpa” es otra vez de Donald Trump.