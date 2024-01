Turismo: Miami encabeza demanda para viajar al exterior

Según las ventas de Travel Services, Miami en 2024 lidera la venta de viajes al exterior, muy distinto de 2023 cuando quedó detrás de Cancún y Río de Janeiro. Vale aclarar que el mercado de viajes el año pasado fue muy particular y extraordinario ya que tuvieron mucho impacto los viajes al mundial de Qatar que se dio apenas 15 días antes de las vacaciones de verano. El contexto de las vacaciones en 2024 es más normal y, en este sentido, Miami, según la demanda recibida, suma chances de continuar siendo el destino preferido de los argentinos para viajes al exterior aún después de la temporada de verano.

¿Cuál es el fin de semana largo con mayor demanda a la fecha?

Los fines de semana XL de Carnaval y Semana Santa, en este orden, son las principales fechas con mayor demanda de viajes. Carnaval corre con la ventaja de que febrero aún son vacaciones. En Travel Services esperan que en el correr de las semanas Semana Santa supere las ventas de Carnaval. Aún hay margen de tiempo y producto para sumar nuevas ventas.

¿Cuál es el valor promedio de un vuelo a Miami durante el primer semestre de 2024?

El promedio de un pasaje a Miami desde Buenos Aires va de los $800.000 y $1.700.000 por persona con impuestos incluidos.

¿Cuánto sale una noche en un hotel 3 estrellas ubicado en el centro de Miami para el fin de semana de 5 días de Semana Santa?

Desde $150.000 la noche para dos personas con impuestos incluidos.

¿Ya se activaron compras de anticipo para vacaciones de invierno?

Después de los dos feriados mencionados del primer semestre no hay concentración de demanda importante para otra fecha. Algunas semanas de abril ya cuentan con buena afluencia pero no se destacan en particular unas por sobre otras. Sin embargo, Travel Services confirma que ya empezó a recibir demanda desde finales de diciembre de 2023 para los meses de julio y agosto de 2024 como anticipo de compra para las vacaciones de invierno.