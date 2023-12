Turquía comparó a Netanyahu con Hitler

Estambul- El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmó ayer que no ve “ninguna diferencia” entre Adolf Hitler y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que no tardó en replicar, en una escalada verbal por la guerra en Gaza. “No hay ninguna diferencia entre Netanyahu e Hitler”, declaró Erdogan en una ceremonia oficial en Ankara. Netanyahu “es más rico que Hitler” y “obtiene todo tipo de apoyo de los países occidentales y de Estados Unidos”, agregó. Erdogan aumentó las críticas contra Israel por la devastación causada en Gaza con la ofensiva ordenada por Netanyahu contra Hamás en respuesta a la letal incursión de milicianos islamistas del 7 de octubre en el sur del país. Llegó a definir a Israel como un “Estado terrorista”, a Netanyahu como “el carnicero de Gaza” y al movimiento islamista Hamás, en el poder en ese territorio palestino, como un “grupo de liberación”. La respuesta de Netanyahu no se hizo esperar. “Erdogan, que comete un genocidio contra los kurdos y ostenta el récord mundial de encarcelamientos de periodistas que se oponen a su régimen, es la última persona que puede darnos lecciones de moral”, afirmó en un comunicado.